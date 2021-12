Invaller Cyriel Dessers nestelt zich met Feyenoord tussen Ajax en PSV na klinkende zege

Feyenoord heeft zondagavond op de vijftiende speeldag in de Eredivisie Fortuna Sittard een 5-0 pandoering gegeven in de Kuip.

Guus Til (8.) en Brian Linssen (26.) voor de pauze en opnieuw Linssen (52.) en Luis Sinisterra (63.) erna verzorgden de eerste vier Rotterdamse doelpunten. Cyriel Dessers betrad het speelveld voor Linssen in de 67e minuut, Mickaël Tirpan mocht een minuutje later gaan rusten bij de tegenpartij. Alireza Jahanbaksh (90.) voltrok de forfaitcijfers in het slot.

Door de ruime zege is het razend spannend bovenin het klassement in de Eredivisie na 15 speeldagen. Ajax leidt de dans met 36 punten, Feyenoord (35 ptn) en PSV (34 ptn) hijgen in de nek van de Amsterdammers.