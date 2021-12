De Engelse voetbalwereld boog zich dit weekend nog maar eens over het fenomeen Divock Origi. De vergeten Belg speelt bijna nooit bij Liverpool maar was in Wolverhampton matchwinnaar met alweer een belangrijk doelpunt. “Hij is een legende”, prees coach Jürgen Klopp. “Iemand zou een boek over hem moeten schrijven.”