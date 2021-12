De lichtpuntjes in donkere tijden mogen wat kosten: steden en gemeenten geven recordbedrag uit aan kerstverlichting

Fonkelende sterretjes, verfrissende dennengeur, glinsterende ballen en knetterende vuurkorven: steden gaven nooit eerder zoveel uit aan kerstversiering. Het budget voor de feestdecoratie steeg nog maar eens tegenover vorig jaar. Hasselt verdubbelt zelfs haar uitgaven en ook Leuven investeert fors. “Het geld dat is vrijgekomen door het wegvallen van de kerstmarkt, steken we nu in nog meer lichtjes”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “Mensen hebben ze dubbel en dik nodig in tijden van donkerte.”