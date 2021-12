Matchwinnaar Nainggolan werd heel de match uitgejouwd: “Een beetje meer respect is wel op zijn plaats”

Uitgerekend Radja Nainggolan legde de stadsderby in een beslissende plooi. Met een verschroeiende knal zorgde hij voor de enige goal van de partij. De gewezen Rode Duivel werd heel de match op de korrel genomen door het thuispubliek en reageerde tijdens de match met de voeten. Na de partij kwam de matchwinnaar nog even terug op die fluitconcerten. “Dat ze mij dan hoerenzoon noemen, kan ik niet accepteren.”

Radja Nainggolan was een hele week onzeker, maar raakte finaal wel speelklaar. “Door een kleine spierscheur was ik niet honderd procent fit. Het was daarom niet altijd even mooi om aan te zien, maar ik heb één keer mijn kwaliteit bovengehaald met een knal in de kruising. Mooier kon het niet zijn.”

Net als De Laet werd ook Nainggolan voortdurend op de korrel genomen. “Ik bracht mijn jeugd door op het Kiel en heb tien jaar geleden mijn moeder verloren. Dat ze mij dan hoerenzoon noemen (de Beerschot-fans ontrolden een spandoek met daarop Radja Vaffanculo, red.), kan ik niet accepteren. Een beetje meer respect is wel op zijn plaats. Ik denk dat er iemand héél fier zou geweest zijn vandaag, en dat sterkt mij. Ik ben blij dat ik de thuisfans de mond heb gesnoerd.”

En zo won Antwerp zijn derde derby op een rij. “Ik ben blij voor Antwerp, én voor Ritchie. (lacht) Met Inter en AS Roma speelde ik veel derby’s, en trok ik vaak aan het langste eind. Ik ben blij dat dit opnieuw gelukt is.”

