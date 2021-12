Voor het eerst dit seizoen negen op negen voor AA Gent in de competitie. Fraai was het allemaal niet aan Den Dreef, maar de Buffalo’s komen nu toch al op een zucht van de vierde plaats. “Voor het eerst dit seizoen wonnen we een wedstrijd waarin we niet beter waren dan de tegenstander”, gaf Hein Vanhaezebrouck achteraf toe. “Maar dat mag ook eens.”