Na veel waarschuwingen en dreigementen heen en weer zullen Poetin en Biden morgen via een videosessie met elkaar overleggen over de gespannen situatie in Oekraïne. Dat heeft het Kremlin aangekondigd. Washington beschuldigt de Russen ervan een inval voor te bereiden in Oekraïne, maar dat ontkent Moskou in alle toonaarden. “De dreiging is serieus”, zegt Amerikaans senator Chris Murphy.