Het was het “ergste overlegcomité ooit”. Niemand is echt tevreden en het is nog maar de vraag of het overleg van vrijdag iets heeft opgelost. Het heeft vooral veel scherven opgeleverd. In de politiek, bij de experten en in de zorg. En het kost tijd om die te lijmen. “Dit los je niet op één twee drie op”, geeft een regeringsbron aan.