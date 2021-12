Europese joden reageren met afschuw op afbeelding gele ster tijdens coronabetoging

“Het is moeilijk te zeggen hoe fout dit is”, zegt rabbi Menachem Margolin, voorzitter van de European Jewish Association. “Ik heb moeite om de gelijkenis te zien tussen gevraagd worden om een vaccin te nemen tijdens een pandemie, of de gevolgen te dragen als je dat niet doet, en tussen het systematisch uitmoorden van zes miljoen Joden in vernietigingskampen, gaskamers of massale schietpartijen aan open graven”, aldus Margolin.

“Het maakt me ziek om te bedenken hoe weinig mensen de pijn begrijpen die dergelijke spandoeken veroorzaken, en hoe weinig mensen echt begrip en waardering hebben voor de enorme omvang en magnitude van de holocaust. Aan degenen die vandaag marcheerden met een grote gele ster, zeg ik dit: doe dit niet. Hoe je je ook voelt over de coronabeperkingen, niemand tatoeëert jouw armen, niemand drijft jou op veewagens, en niemand wil dat jij, jouw familie en jouw geliefden sterven. Zorg er in de eerste plaats voor dat je kennis vergaart en dat je weet wat deze gele ster werkelijk vertegenwoordigt”, aldus de rabbi.