Taliban ontkennen executies van ex-leden veiligheidsdiensten

Het talibanregime in Afghanistan ontkent zondag dat gewezen leden van de veiligheidsdiensten standrechtelijk worden geëxecuteerd. Eerder hadden de VS en verschillende Europese landen hun bezorgdheid geuit over de acties van de taliban.

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch had dinsdag in een rapport gemeld dat sinds de machtswissel in Afghanistan al meer dan honderd veiligheidsagenten van het vorige bewind om het leven zijn gebracht of zijn verdwenen. Er werd melding gemaakt van standrechtelijke executies.

Het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken had zaterdag in een mededeling gesteld zich “ernstig zorgen” te maken over die berichten. Die verklaring is ondertekend door een twintigtal landen, waaronder ook België, blijkt nog uit de mededeling van het State Department.

De taliban spreken de beschuldigingen zondag tegen. “De informatie is niet gebaseerd op bewijzen. We verwerpen dit”, zegt Qari Sayed Khosti, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Er zijn gevallen geweest van moorden op voormalige leden van de veiligheidstroepen”, maar die waren het gevolg van “persoonlijke rivaliteiten of vijandschappen”, zo luidt de opmerkelijke verklaring.

De woordvoerder herhaalt ook dat de taliban een amnestiemaatregel hadden afgekondigd voor de veiligheidstroepen van het vroegere regime.