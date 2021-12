Lior Refaelov toont waarom hij altijd in de ploeg moet staan bij Anderlecht: “Vinnie kent mijn kwaliteiten”

Hoe crisis, waar crisis? Na een zes op zes in de competitie en een zege in de beker keert de rust terug in het Astridpark. Tegen Zulte Waregem maakte Anderlecht het zichzelf in het slot nog onnodig lastig, maar legde paars-wit bij momenten wel zijn beste voetbal van het seizoen op de mat. Lior Refaelov (35) dirigeerde en kroonde zich met twee goals tot matchwinnaar. “Vinnie weet wat mijn kwaliteiten zijn.”