Charles De Ketelaere en Noa Lang spelen alles bij Club Brugge: zo geeft Clement ook aan wat hij van sommige andere spelers denkt

Is een seizoen van Club Brugge een Grote Prijs Formule 1, dan zijn Charles De Ketelaere en Noa Lang de harde banden van trainer Philippe Clement – die gaan lang mee. Terwijl Hans Vanaken en Eder Balanta mochten uitblazen in de pitlane, bleven Charles De Ketelaere en Noa Lang de hele wedstrijd rondjes rijden tegen Seraing. Het aanvallende duo is simpelweg onmisbaar in deze fase van het seizoen, ook morgen in Parijs.