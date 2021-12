Hans Vanaken hard voor vele tegengoals bij Club Brugge: “Na één diepe bal door de defensie staat er iemand alleen voor de goal”

22 tegendoelpunten in de laatste zeven wedstrijden (alle competities samen) en 23 in de volledige heenronde van de competitie (17 wedstrijden). De verdediging van Club Brugge presteert dit seizoen slechter dan die van KV Kortrijk (22 tegengoals in 17). Toch was de defensieve kwetsbaarheid niet de enige negatieve uitschieter tegen Seraing. Ook de aanvallers hadden weer veel te veel kansen nodig om tot scoren te komen. Vooral Bas Dost liet enkele grote mogelijkheden onbenut.

“Het klopt dat het schort in beide boxen”, zag ook Hans Vanaken. “In de eerste helft konden we de match al dooddoen en moesten we twee of drie doelpunten voor staan. Dat lieten we na. Met die tegengoals maken we het onszelf weer moeilijk. Na één diepe bal door de defensie staat er iemand alleen voor de goal. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Daarna reageren we en scoren we 3-1, maar vervolgens slikken we opnieuw een doelpunt op een stilstaande fase.”

“Zo kort voor rust hadden we geen fout mogen maken”, wist coach Philippe Clement. “Aan de zestien meter moet je gewoon voor je man blijven. Dat is een ervaring die jonge spelers moeten opdoen. Maar andere jongens hebben ook fouten gemaakt de voorbije weken. We zitten in een periode dat als we iets fout doen, het ook snel tegenvalt.”

In de tweede helft had Seraing ook nog enkele kansen op de gelijkmaker. “We zijn toen meer in een laag blok gaan voetballen”, zei Vanaken. “Dat is soms nodig om een resultaat over de streep te trekken. Want zolang het 3-2 staat, kan één verkeerde bal je opnieuw punten kosten.”

“Scherp PSG”

Ook op PSG moet Club de linies dichter bij elkaar laten aansluiten. “Maar ik denk niet dat we met tien op de backlijn gaan staan”, zegt Vanaken. “We moeten ook de visie hebben om zelf te voetballen. PSG is weliswaar zeker van de tweede plaats, maar ik vermoed dat ze iets willen rechtzetten na het gelijkspel hier. Ik verwacht een scherp PSG, maar we moeten geloven dat we iets kunnen halen.” (bla)