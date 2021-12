Directrice neemt heft in eigen handen en laat alle leerlingen testen: school sluit deuren na besmettingen in alle klassen

Net als heel veel scholen sluit ook De Kinderberg in Bierbeek de deuren. Omdat er opvallend veel leerkrachten en kinderen uitvielen, vorige week, nam directrice Lieselotte Vereecke het heft in eigen handen. Zaterdag organiseerde ze voor haar personeel en alle lagere schoolkinderen een testdag. Meer dan twee kinderen per klas bleken positief. Waarop ze besloot haar school voor een week te sluiten.

De situatie in de vrije basisschool De Kinderberg is schrijnend. Vorige week woensdag, donderdag en vrijdag was de helft van alle kinderen nog aanwezig. Drie leerkrachten zaten in quarantaine. “Donderdag had ik daarover al contact met de gemeente en het CLB welke beslissingen ik daaromtrent kon nemen”, vertelt directrice Lieselotte Vereecke aan VTM Nieuws.

Ze zat met de handen in het haar. Want zo kon haar school toch niet verder. “Sommige ouders opperden dat ik de kinderen best zelf zou testen. Zo ontstond het om zelftesten te kopen en al onze leerlingen te vragen zichzelf te laten testen.” Zaterdag werd het testmoment georganiseerd in De Kinderberg voor leerkrachten en alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar.”

Meer dan twee kinderen per klas testten positief. Van de leerkrachten was iedereen negatief. Onverwacht komen de resultaten niet, zegt Vereecke. Bovendien hadden het er meer kunnen zijn. “Niet iedereen kwam opdagen.”

Hoewel de maatregel om een klas te sluiten vanaf twee besmettingen pas vanaf woensdag ingaat, heeft Vereecke besloten haar school maandag al te sluiten. En dat tot en met 13 december.

Voor de kinderen die negatief testten wordt noodopvang georganiseerd, de anderen krijgen afstandsonderwijs. Dat de directrice zelf aan de noodrem moest trekken vindt ze jammer. Want dat had het Overlegcomité vrijdag al moeten doen. “Een extra week vakantie is mooi, maar de nood is nu het hoogst. Zo kunnen we niet meer de nodige onderwijskwaliteit bieden aan onze kinderen.”

