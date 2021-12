Drietal verdachten opgepakt na overval op autohandelaar in Hoeselt

Enkele onbekenden hebben zondagavond in Hoeselt een autohandelaar overvallen. De handelaar raakte gewond, toen hij tijdens een schermutseling met een mes geraakt werd. De overvallers konden door middel van geweld met twee wagens aan de haal gaan, waarna ze richting Hasselt wegreden. De gealarmeerde politie kon in Hasselt een drietal verdachten in de boeien slaan.

De gewapende overval op de autohandelaar langs de Steenweg in Hoeselt gebeurde rond 19 uur. Het slachtoffer raakte tijdens de schermutseling met zijn belagers ernstig gewond, maar de letsels waren niet levensbedreigend. Na de vlucht met hun twee gestolen wagens konden de verdachten na een klopjacht in Hasselt gelokaliseerd worden. Een zoekactie in de Trekschurenstraat leidde tot de arrestatie van drie verdachten. Het is niet zeker of daarmee alle verdachten zijn opgepakt.