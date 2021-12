AA Gent steunt mondmaskerregel van Pro League: “Reactie van Hein Vanhaezebrouck was ongelukkig”

AA Gent heeft zondagavond in een persbericht haar steun uitgesproken aan de mondmaskerregel van de Pro League. De Buffalo’s reageerden daarmee op de uitspraken van hun coach Hein Vanhaezebrouck. Die noemde zaterdag na het competitieduel bij OH Leuven (0-1) het dragen van mondmaskers door de spelers bij het betreden van het veld “eigenlijk puur een gebaar voor de camera”.

Vrijdag nam de Pro League een unanieme beslissing over het dragen van het mondmasker bij wedstrijden. “Die beslissing wordt gedragen door de hele club”, communiceerde AA Gent zondag. “Na de wedstrijd zaterdag reageerde onze trainer, Hein Vanhaezebrouck, in een interview op een ongelukkige manier op deze maatregel. In overleg met de trainer bevestigt KAA Gent echter volledig achter het protocol van de Pro League en de regering te staan. Ook in de toekomst zal KAA Gent de richtlijnen van de Pro League en de regering opvolgen zoals het bestuur, de technische staf en de spelers trouwens al gedaan hebben naar aanleiding van de wedstrijd in Leuven.”