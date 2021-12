“VS gaan Olympische Winterspelen in Peking diplomatiek boycotten”

De Amerikaanse regering zal volgens CNN binnenkort officieel aankondigen dat zij geen overheidsfunctionarissen zal sturen naar de Olympische Winterspelen 2022 in Peking. President Joe Biden maakt de diplomatieke boycot in de loop van deze week officieel bekend, stellen verschillende bronnen tegenover de nieuwszender.

De Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten, die de boycot volgens CNN in besloten kring heeft besproken, weigerde het nieuws zondag echter nog te bevestigen.

Half november zei Biden al een diplomatieke boycot van de Winterspelen in China te overwegen. Een woordvoerder van het Witte Huis lichtte toen toe dat de VS zich vooral “serieuze zorgen” maken over de mensenrechtensituatie in Xinjiang. Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoeren in die regio, maar Peking ontkent dat.

Atleten niet de dupe

De Amerikaanse regering zou een diplomatieke boycot als een goede manier zien om een duidelijke boodschap aan China af te geven, zonder dat de Amerikaanse atleten daar de dupe van worden. Zij kunnen bij een diplomatieke boycot nog wel gewoon afreizen naar China en deelnemen aan de Spelen. Een diplomatieke boycot van de Spelen dreigt wel de al bestaande politieke spanningen tussen de VS en China verder op te voeren.

Overheden sturen doorgaans een omvangrijke delegatie hooggeplaatste diplomaten naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Vanwege corona zouden dat er bij de komende Winterspelen echter een stuk minder zijn. De Chinese staatskrant Global Times meldde vorige week bovendien dat de Chinese regering in Peking helemaal geen plannen heeft om Amerikaanse politici uit te nodigen. De boycot zal dus grotendeels symbolisch zijn.