55 jaar na crash vliegtuigen op Mont Blanc: eerlijke bergbeklimmer mag helft van gevonden schat houden

In 2013 bracht een bergbeklimmer een kistje met edelstenen naar het politiekantoor in het Franse Chamonix. Hij had het gevonden tijdens een klimtocht op de Mont Blanc. Nu, acht jaar later heeft de eerlijke vinder te horen gekregen dat hij een deel van de schat mag houden.

Het metalen doosje dat de bergbeklimmer had gevonden in 2013, was wellicht afkomstig van een van de Air India-vliegtuigen die crashten op ongeveer dezelfde plaats op de Mont Blanc. Dat gebeurde in 1950 en ook nog eens in 1966. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat er overblijfselen van de bagage of brokstukken van de vliegtuigen werden teruggevonden. Het kistje van de bergbeklimmer was van een heel andere orde: er zaten kostbare juwelen en edelstenen in, goed voor een totale waarde van 300.000 euro.

Hoewel de gemeente Chamonix naar eigen zeggen grondig onderzoek voerde, kon de precieze afkomst van de edelstenen nooit bepaald worden. Evenmin kon de rechtmatige eigenaar, die mogelijk overleed bij een van de twee crashes, aangeduid worden.

De burgemeester van Chamonix, Eric Fournier, heeft nu laten weten aan persagentschap AFP dat het onderzoek wordt afgesloten en de waardevolle vondst verdeeld zal worden onder de gemeente en de eerlijke vinder. Fournier prijst ook de “integriteit” van de klimmer, die liever anoniem wenst te blijven maar nu wel 150.000 euro rijker is.