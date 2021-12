Nederlandse partijen PvdA en GroenLinks gaan structureel samenwerken

Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Sophie Hermans, Rob Jetten en Pieter Heerma op gesprek bij informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie. — © BELGAIMAGE

In Nederland stellen PvdA en GroenLinks maandag hun plannen voor een intensievere samenwerking voor. Ze gaan naar eigen zeggen een “progressieve alliantie” vormen. Ook zal duidelijk worden hoe beide fracties in de Tweede Kamer samen verder gaan. Daar zitten de partijen nu al geregeld samen aan tafel om hun plannen op elkaar af te stemmen. Maar een fusie van de twee fracties komt er niet.

Bij de vorming van de Nederlandse regering trokken PvdA en GroenLinks samen op. Ze wilden alleen samen deelnemen aan een nieuw kabinet. Dat is een van de redenen waarom ze buiten de formatie bleven. Zowel de VVD van premier Mark Rutte als CDA wilde niet met twee linkse partijen in een nieuwe coalitie gaan zitten. Die twee partijen onderhandelen nu over een regeerakkoord met D66 en ChristenUnie. Het ziet ernaar uit dat die onderhandelingen binnenkort resultaat zullen opleveren.

In de Nederlandse politiek wordt al jaren gesproken over een mogelijke fusie van de linkse partijen in de hoop meer kiezers te trekken. Bij de verkiezingen van 17 maart dit jaar bleef de PvdA met negen zetels gelijk, terwijl GroenLinks zes zetels verloor en op acht uitkwam.

Maar een samensmelting van beide partijen zit er voorlopig nog niet in. De leden van de PvdA riepen de leiding op een partijbijeenkomst onlangs wel op om nauwer te gaan samenwerken met GroenLinks.