Katholiek onderwijs teleurgesteld over maatregelen om lerarentekort tegen te gaan: “Bij lange niet vergaand genoeg”

De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Het pakket kwam tot stand na overleg tussen onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en de onderwijspartners. “We gaan het beroep van leraar opwaarderen”, zegt Weyts. “Maar we moeten ook de leraar zélf opwaarderen. Leerkrachten verdienen meer respect. Als leerkrachten meer respect krijgen, dan kiezen meer mensen voor het onderwijs.”

Onder meer in het pakket aan maatregelen: de uitbreiding van de anciënniteitsregeling voor zij-instromers. Een andere maatregel slaat op de vaste benoemingen. Leerkrachten zullen ook extra loon kunnen krijgen voor extra uren lesgeven en scholen zullen flexibeler kunnen omgaan met hun middelen. Maar volgens de katholieke onderwijskoepel zullen het totaal aan maatregelen niet volstaan om het lerarentekort aan te pakken. “De maatregelen vertrekken vanuit goede intenties, maar zijn niet doortastend genoeg om een wezenlijk verschil te maken”, klinkt het in een persbericht.

“Lat moet hoger liggen”

“Het is teleurstellend dat de Vlaamse Regering, na jaren van alarmsignalen en de crisis van de voorbije maanden, er niet in slaagt om het lerarentekort ten gronde aan te pakken”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Nog steeds wordt er te weinig naar de verzuchtingen en wensen van onze bestuurders, directies en leraren geluisterd, waardoor deze maatregelen een slag in het water dreigen te zijn. De minister moet de lat dringend hoger leggen, want het lerarentekort blijft de grootste bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs. ”

In het persbericht staan ook enkele voorbeelden van punten die de koepel al eerder aanbracht. “De uitbreiding van de knelpuntvakken is goed, maar op dit moment gaat het niet meer over individuele vakken en is elk ambt in onderwijs een knelpuntambt.” Of ook: “Het meenemen van anciënniteit tot tien jaar vanuit de privé volstaat niet. Vooral midden veertigers denken aan een carrièreswitch en zijn potentiële leraren. Met slechts tien jaar mee te nemen anciënniteit verliezen zij nog steeds te veel loon. We pleiten voor minstens twintig jaar anciënniteit.”

“Geen echte oplossing”

Ook oppositiepartij Vooruit sabelt de voorstellen van minister van minister Weyts om iets te doen aan het lerarentekort neer. “De ballonnetjes van Weyts zijn geen echte oplossing voor het lerarentekort en al zeker geen degelijke poging om tot een écht loopbaanpact te komen. Dat is wat er echt nodig is”, zegt Hannelore Goeman, Vooruit-fractieleidster in het Vlaams Parlement.

“Beginnende leerkrachten extra uren les laten geven, lijkt op korte termijn een goed idee om het tekort aan leerkrachten op te vangen maar we weten dat een groot deel nu al afhaakt door de werkdruk”, aldus Goeman. “Hen beter begeleiden en meer werkzekerheid is op langere termijn een veel betere oplossing. Daarover lezen we helaas niets.”

Dat zij-instromers meer anciënniteit kunnen meenemen, is volgens Goeman een goede zaak. “Maar het is nog veel te weinig om het verschil te maken en het lerarentekort echt aan te pakken”, klinkt het. “Iemand van 45 zal nog steeds de helft van zijn anciënniteit verliezen en dat voelen ze financieel te hard. Nochtans zit daar een interessante groep om het lerarentekort op korte termijn aan te pakken”, aldus Goeman.