Bejaarde vrouw in kritieke toestand na brand in Watermaal-Bosvoorde

In Watermaal-Bosvoorde is afgelopen nacht een bejaarde vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zware woningbrand. De vrouw had veel rook ingeademd en werd in uitermate kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak omstreeks middernacht uit in de flat op de eerste verdieping van een gebouw in de Theophiel Vander Elststraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het hele appartement gehuld in rook. De brandweerlui begonnen te blussen en stootten daarbij in de slaapkamer op de bewusteloze bewoonster. Zij had veel rook ingeademd en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Drie katten en een hond overleefden de brand niet.

De bewoners van de appartementen op de tweede en derde verdieping werden geëvacueerd, maar konden naar hun flats terugkeren eenmaal het vuur geblust was en de brandweer de appartementen had geventileerd en gecontroleerd.

De brand in het appartement op het gelijkvloers was in de keuken ontstaan maar de juiste oorzaak is nog onduidelijk.