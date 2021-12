Philippe Clement droomt nog steeds van derde plaats (en wil niets uit Leipzig horen): “Kwalificatie zou mirakel zijn”

De vijfklapper tegen Leipzig is verteerd: Club Brugge gaat volop voor een resultaat tegen het geplaatste PSG, dat een mindere periode kent. Maandagavond gaf Philippe Clement zijn perspraatje in het Parc des Princes: hij hoopt dat blauw-zwart nog eens het Europees galakostuum aantrekt. “We willen iets fantastisch doen, maar daar zal veel kwaliteit voor nodig zijn.”

LEES OOK. Geplaagde Mauricio Pochettino is niet vergeten dat PSG in Brugge een loer werd gedraaid: “Ze maken het elke ploeg in Europa moeilijk”

Het Parc des Princes: Club Brugge kent het decor in de Franse hoofdstad. Twee jaar geleden ging blauw-zwart bijna met een puntje lopen - tot het licht uitging bij Diagne. Nu wil Clement wél oogsten tegen PSG, dat al zeker is van de tweede plaats in groep A. “Of dat een voordeel is? Daar wil ik mij niet over uitspreken. We moeten enkel bezig zijn met onze eigen prestatie”, aldus Clement. “We moeten vooral bezig zijn met onszelf en onze prestatie. We willen iets fantastisch doen dinsdagavond, maar daar zal veel kwaliteit voor nodig zijn”, klinkt het bij de Brugse coach.

Club Brugge moeten beter doen op PSG en dan Leipzig thuis tegen Manchester City: makkelijk wordt dat niet. Maar het feit dat Club op de laatste speeldag überhaupt nog meespeelt voor kwalificatie, vindt Clement al een stunt op zich. “Als we nog derde worden, zou dat een mirakel zijn”, knikt Clement. “Gezien de andere teams en hun budgetten. Het is heel mooi om daar de zesde speeldag nog over te kunnen dromen. Daar gaan we morgen voor. En dan zien we wel hoe het scenario van de wedstrijd vordert. Laat ons beginnen met eerst de kwaliteit te tonen die nodig is morgen. Met de tussenstand in Leipzig wil ik niet bezig zijn. We hebben daar toch geen invloed op.”

Hoge belasting

Messi, Mbappé, Neymar: ’t zijn niet de minsten. In Brugge kon Club de Parijzenaars in bedwang houden. En het moet ook gezegd dat PSG niet z’n beste periode kent. “We mogen niet meer denken aan die heenwedstrijd, want de situatie is volledig anders”, aldus Clement. “We komen uit een zware week met een hoge belasting. Sommige jongens zitten met pijntjes, daar gaan we mee rekening houden. We gaan geen gekke dingen doen om spelers voor maanden te verliezen. Dat is dus een ander gegeven dan drie maanden geleden. Je mag die matchen niet doortrekken.” Over wie het ging, wou Clement niet kwijt. “Jullie kunnen zelf de rekening maken van de spelers die de laatste weken alles hebben moeten spelen.”

© AFP

Bottom line: wanneer is Clement morgen om 20.45 uur een gelukkig man? “Met de kwalificatie voor de Europa League”, klinkt het. “Of een sterke match, en dan hangen we van details af. We gaan weerbaarheid moeten tonen, en kwaliteit aan de bal én zonder bal. En we moeten de accenten die de afgelopen weken minder waren verbeteren. Een uitschakeling doet onze twee stunts niet teniet in de Champions League. Ik wil daar ook niet aan denken. We gaan op voorhand niet bezig zijn met negatieve scenario‘s.”

Clinton Mata: “Match in Brugge telt niet meer”

Clement werd geflankeerd door Clinton Mata in het Parc des Princes, en die wil vooral met een positief gevoel aan de wedstrijd beginnen. “We hebben een goede week achter de rug, en die lijn willen we dinsdagavond doortrekken”, aldus Mata. Dat Club de Franse topploeg al eens in bedwang kon houden, speelt volgens de verdediger geen rol. Volgens Mata liggen de kaarten volledig anders dan drie maanden geleden.

“We denken niet meer aan die match in Jan Breydel, maar we hebben toen wel een goede indruk nagelaten”, aldus Mata. “Het blijft PSG, hé. Maar in het voetbal is alles mogelijk.” Van podiumvrees na de pandoering tegen Leipzig is volgens Mata alvast geen sprake meer. “De match tegen Leipzig ligt achter ons, we moeten nu alleen naar de wedstrijd tegen Parijs kijken.”

(herbeleef hieronder de persconferentie)