Pro League en voetbalbond moeten zich verantwoorden bij minister Annelies Verlinden: “Strenge maatregelen zijn nodig om dit gedrag te stoppen”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) betreurt het gewelddadige supportersgedrag van afgelopen zondag in Beerschot en Luik. “De incidenten zijn ronduit gevaarlijk en absoluut verwerpelijk”, zegt Verlinden op haar website. Ze roept de Pro League en de clubs op om ingrijpende maatregelen te nemen.

“De veiligheid van supporters, spelers en stewards wordt op het spel gezet door enkelen, onder het mom van sfeerbeleving”, aldus Verlinden. “De incidenten van afgelopen weekend in verschillende voetbalstadions zijn ronduit gevaarlijk, en absoluut verwerpelijk. Ik roep de Pro League en de clubs opnieuw op om maatregelen te nemen en dit gedrag te stoppen. Het plezier en de veiligheid van velen mag niet op het spel gezet worden door het gedrag van enkelingen.”

Nochtans zat Verlinden vorige week nog samen met de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en vertegenwoordigers van supportersclubs van de profclubs. “Op de agenda stond de gezamenlijke strijd tegen het gevaarlijk gebruik van pyrotechniek in en rond de stadions. Alle deelnemers toonden zich bereid om het gevaarlijk gedrag van enkele supporters een halt toe te roepen. Hun woorden waren nog niet koud, of afgelopen weekend liep het in verschillende stadions weer helemaal uit de hand”, klinkt het vanuit het kabinet Binnenlandse Zaken.

© ISOPIX

Verantwoording

Naar aanleiding van de nieuwe incidenten moeten de Pro League en de Belgische voetbalbond zich dinsdag verantwoorden tegenover Minister Annelies Verlinden. “Op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wordt tekst en uitleg verwacht aan de FOD Binnenlandse Zaken. Dinsdag zullen de Pro League en de Belgische voetbalbond moeten uitleggen hoe ze dit wangedrag een halt zullen toeroepen door het nemen van bijkomende maatregelen.”

“De minister verwacht een eenduidig signaal en duidelijke maatregelen die ook gehandhaafd zullen worden door de clubs, zodat de gebeurtenissen van afgelopen weekend zich niet herhalen. Het is van belang dat alle clubs consequent optreden en één lijn trekken, want zij zijn verantwoordelijk voor wat er in de stadions gebeurt.”

Later deze week volgt ook een overleg tussen Verlinden en korpschefs van politiezones die een ploeg uit 1A of 1B op hun grondgebied hebben. “Iedereen moet aan hetzelfde zeel trekken om pyrotechniek en onaanvaardbaar gedrag een halt toe te roepen.”

LEES OOK.Raad van Bestuur Pro League buigt zich over incidenten met hooligans: “Onmiddellijk gepaste maatregelen nemen”