Pro League grijpt in na incidenten bij Beerschot en Standard: geen bezoekende fans meer in het Belgisch voetbal

Er zijn vanaf de volgende speeldag tot het einde van dit jaar geen bezoekende fans meer welkom in hoogste voetbalklasse. Dat heeft de Pro League maandag beslist. “Deze maatregel installeert een afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook zijn impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken.”

LEES OOK. Ludo Vandewalle: “Het voetbal wordt alweer in de hoek gedrongen. Is dit domheid of gewoon crimineel?”

Het was een gitzwart weekend voor het Belgische voetbal. De laatste maanden deden er zich al talloze trieste incidenten voor in onze voetbalstadions, maar zondag liep het op het Kiel en op Sclessin volledig uit de hand. Maandagvoormiddag kwam de Raad van Bestuur van de Pro League - de verzameling van profvoetbalclubs in ons land - samen om maatregelen en sancties te bespreken.

“Na overleg besloot de Raad van Bestuur om vanaf de eerstkomende speeldag tot het einde van het kalenderjaar geen bezoekende supporters meer toe te laten in alle wedstrijden van de Pro League (Jupiler Pro League, 1B Pro League en Croky Cup)”, meldt de Pro League maandagmiddag. “Deze maatregel installeert een afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook zijn impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken.”

© BELGA

“De Raad van Bestuur herhaalt haar veroordeling van de incidenten die gisteren plaats vonden tijdens de zondagswedstrijden K. Beerschot VA – R. Antwerp FC en Standard de Liège – Sporting de Charleroi. De overgrote meerderheid van de supporters gaf dit weekend solidair gehoor aan de oproep van de Pro League en de clubs om de regels te respecteren en het mondmasker te dragen, waarvoor onze dank. De incidenten die bovenstaande wedstrijden ontsierden, zijn uitermate te betreuren. Zij getuigen van onaanvaardbaar tot zelfs crimineel gedrag.”

“De Pro League heeft de voorbije maanden intensief en constructief samengewerkt met de verschillende overheden en kabinetten. Wij zullen niet toestaan dat de incidenten die gisteren plaats vonden dit overleg hypothekeren. Daarom zullen deze trajecten verder geïntensifieerd worden met nadruk op het harmoniseren van de maatregelen en de verhoging van de pakkans en het elimineren van de straffeloosheid.”

Standard besloot eerder op de dag zelf al om in zijn Tribune 3 en 4 een verdieping te sluiten, de ticketverkoop voor de thuismatchen stop te zetten en de sfeergroepen niet meer toe te laten op uitwedstrijden (lees meer).

Belgische Voetbalbond viseert Pro League-ondervoorzitter Walter Damen

Ook de Belgische Voetbalbond heeft maandag gereageerd op de mistoestanden in onze nationale competitie. “De KBVB gaat deze week in overleg met de Pro League en met de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Vanzelfsprekend betreurt en veroordeelt de KBVB de incidenten van dit weekend in de wedstrijden K. Beerschot - R. Antwerp FC en Standard de Liège - Sporting Charleroi. Net zoals de KBVB de zovele incidenten betreurt en veroordeelt die dit seizoen plaatsgrijpen in de Belgische voetbalstadions. Het zijn er al drie keer meer dan in vergelijkbare seizoenen (met publiek) in het verleden. Maar de feiten enkel veroordelen is in de huidige omstandigheden totaal onvoldoende”, zegt de KBVB.

“Er is geen simpel recept om dergelijke incidenten te bannen uit voetbalstadions. Wat nodig is om dit aan te pakken vereist overeenstemming tussen alle clubs en een krachtig pakket aan preventieve en repressieve maatregelen. De clubs staan voor de dwingende opdracht om werk te maken van een zero-tolerance beleid op het vlak van Bengaals vuur, voetzoekers, rookbommen en discriminerende gezangen. Maar alleen zal het de clubs niet lukken. Er is een uniform beleid noodzakelijk tussen alle clubs, ordediensten, burgemeesters en parketten in het hele land.”

© BELGA

Opvallend: de Belgische Voetbalbond viseerde in zijn communiqué ook Beerschot-ondervoorzitter Walter Damen, die ook een zitje heeft in de raad van bestuur van de Pro League. Damen vroeg zich vrijdag in aanloop naar de derby af in zijn wekelijkse column voor Gazet van Antwerpen: “Mag een klein beetje oorlog nog?” De bekende advocaat klaagde de vele regeltjes aan.

De Belgische Voetbalbond repliceerde Damen maandag krachtig. “Het antwoord kennen we al langer. Een staaf Bengaals vuur is vuur van 1500 tot 2000 graden en veroorzaakt onherstelbare brandwonden. Voetzoekers knallen met 150dB en kunnen het gehoor onherstelbaar beschadigen. Racistische en discriminerende gezangen kunnen onherstelbare psychische schade veroorzaken. Ze hebben geen plaats in een voetbalstadion. Punt.”