President Poetin wil met Joe Biden wederzijdse veiligheidsgaranties bespreken

Poetin had de NAVO onlangs opgeroepen haar uitbreiding naar het oosten te staken en eiste daarvoor schriftelijke garanties. De grootmacht wil vermijden dat de voormalige Sovjet-buurlanden Oekraïne en Georgië tot het bondgenootschap toetreden. In ruil daarvoor is Rusland bereid het Westen militaire garanties te geven.

De grote spanningen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne zal het grote gespreksonderwerp zijn tussen Poetin en Biden. De VS beschuldigen Rusland ervan troepen te hebben ingezet aan de grens met Oekraïne, maar Moskou ontkent dat. Het Westen is er echter van overtuigd dat Rusland met militair geweld zal optreden bij een offensief van Oekraïnese strijdkrachten in de gebieden die worden gecontroleerd door pro-Russische separatisten.

Poeten en Biden zullen het dinsdag verder ook hebben over de maandenlange onderhandelingen over een nieuwe nucleair ontwapeningsinitiatief tussen de twee grote kernmachten. Na talrijke cyberaanvallen zijn er ook besprekingen gepland over cyberveiligheid, alsook over het Iraanse nucleaire programma en andere internationale conflicten.

Het gesprek tussen Poetin en Biden start dinsdag om 16.00 uur Belgische tijd en zal naar verluidt tot de avond duren.