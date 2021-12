Chinese maanrover ontdekt mysterieus vierkant object aan horizon

Een Chinese maanrover heeft tijdens een verkenning een kubusvormig object gespot op de achterkant van de maan. Wat het precies is, is nog niet duidelijk. Maar het vraagt wel verder onderzoek.

De Chinese maanrover Yutu 2 is de eerste rover die de achterkant van de maan bestudeert. En tijdens een verkenning heeft die nu een kubusvormig object gespot. Het object wordt door Our Space, een wetenschappelijke publicatie verbonden met het Chinese ruimtevaartprogramma, in het Chinees omschreven als de “mysterieuze hut”.

Het mysterieuze object werd opgemerkt op foto’s die de rover had gemaakt en is te zien aan de horizon op zo’n 80 meter van de rover. “Het ding is heel interessant. We moeten het gaan onderzoeken”, klinkt het bij Yutu 2-team.

Maar het zal wel nog even duren eer er duidelijkheid is. De maanrover werkt namelijk enkel tijdens maandagen, die op aarde 14 dagen duren. Tijdens maannachten, die ook 14 dagen op aarde duren, ‘slaapt’ de robot. De maanrover heeft een gemiddelde snelheid van minder dan één meter per dag op aarde. Het zal dus verschillende maanden duren eer de rover het object bereikt.

(sgg)