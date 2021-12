Over minder dan drie weken is het Kerstmis en dus kerstfeest. Veel families hebben weken geleden al afspraken gemaakt. Maar ondertussen laaien de coronabesmettingen weer hoog op en is er de bijkomende dreiging van de omikronvariant. Wat nu? Alles afgelasten? In kleinere groep feesten? Of kan het wel nog met meer volk? Viroloog Steven Van Gucht geeft de antwoorden.