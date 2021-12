Nieuwe Oostenrijkse minister van Onderwijs krijgt al meteen kritiek op zijn uiterlijk: “Dit is geen voorbeeld voor de jeugd”

In Oostenrijk heeft Karl Nehammer (49) maandag de eed afgelegd als de nieuwe bondskanselier. Hij volgt daarmee Alexander Schallenberg op, die de functie anderhalve maand heeft waargenomen na het ontslag van Sebastian Kurz. Kritiek was er meteen op zijn nieuwe minister van Onderwijs die geen voorbeeld zou zijn voor de jongeren.

Martin Polaschek, rector van de universiteit van Graz, wordt de nieuwe minister van Onderwijs en Wetenschappen. Over hem werd de jongste dagen al druk gediscussieerd in de media. Niet dat er aan zijn capaciteiten wordt getwijfeld, het is zijn uiterlijk waar veel Oostenrijkers het moeilijk mee hebben. Voor hen is een minister nog altijd iemand die strak in het pak zit. Netjes geschoren en geknipt ook. En laat dat nu net zijn wat Polaschek niet is.

De professor is de eerste minister in Oostenrijk sinds 2007 die lang haar heeft. En dat vinden veel conservatieve Oostenrijkers geen voorbeeld voor de jeugd.

Polaschek zelf reageert niet op de discussie maar zegt te hopen dat hij wordt afgerekend op zijn beleid, niet op hoe hij er uit zien.

Nog maar een paar maanden geleden waren de sneakers van de nieuwe minister van Volksgezondheid het belangrijkste onderwerp. Er werden in de Oostenrijkse media zelfs polls georganiseerd over het feit of Wolfgang Mückstein zijn schoenen wel of niet gepast waren. Uiteindelijk is die wind snel gaan liggen.