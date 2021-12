WhatsApp breidt mogelijkheden verdwijnende berichten uit

WhatsApp zal gebruikers voortaan meer mogelijkheden geven over hoe lang bepaalde berichten blijven bestaan. De berichtendienst introduceerde vorig jaar reeds berichten die zichzelf verwijderen, maar nu krijgen gebruikers meer mogelijkheden over hoe lang die berichten mogen blijven bestaan. Dat kondigt de chatdienst maandag aan in een blogpost.

WhatsApp introduceerde de mogelijkheid om berichten vanzelf te laten verdwijnen vorig jaar. In augustus 2021 kwam daar ook de mogelijkheid bij om foto’s en video’s na het bekijken te laten verdwijnen. Nu gaat de berichtendienst dus nog een stap verder.

Tot nog toe moesten gebruikers namelijk per chat aangeven of ze de berichten wilden laten verdwijnen. Voortaan wordt het mogelijk om verdwijnende berichten als standaardoptie aan te vinken. Daarnaast kan de gebruiker ook kiezen uit verschillende termijnen: 24 uur, 7 dagen of 90 dagen. Wel kunnen gebruikers voor bepaalde chats nog steeds opteren om de berichten toch te bewaren. Voor groepschats is het degene die de chat aanmaakt, die ervoor kan opteren om de berichten al dan niet te bewaren.

WhatsApp laat ten slotte nog weten dat de nieuwe functie optioneel is en geen impact heeft op reeds bestaande berichten.