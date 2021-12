Beerschot-fan die vuurpijl naar Antwerp-vak gooide aangehouden

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft maandag Jorn V. (27) aangehouden. De man gooide zondag tijdens de topper tussen Beerschot en Antwerp een vuurpijl in het bezoekersvak. “De feiten zijn gekwalificeerd als poging doodslag, poging brandstichting in een onroerend goed met menselijke aanwezigheid en bedreigingen”, zegt het parket.

“Binnen voetbalstadions regelt de voetbalwet ongeregeldheden via de administratieve weg, maar in dit geval tilt het Openbaar Ministerie erg zwaar aan deze feiten en is er een apart onderzoek opgestart”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket.

“Maatschappelijk is het onaanvaardbaar dat de fysieke integriteit van supporters in een voetbalstadion op deze manier in het gedrang komt. De twintiger kon meteen na het incident op het veld gearresteerd worden en kreeg van het parket al onmiddellijk een stadionverbod van drie maanden opgelegd”, aldus Aerts.

Jorn V. (27) werd in 2017 al eens veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur, omdat hij een Antwerp-supporter opzettelijk slagen en verwondingen had toegediend. Het Openbaar Ministerie besliste om hem vandaag voor te leiden voor de onderzoeksrechter.

“De feiten zijn gekwalificeerd als poging doodslag, poging brandstichting in een onroerend goed met menselijke aanwezigheid en bedreigingen. De onderzoeksrechter heeft beslist om de man aan te houden. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer”, zegt Aerts. De advocaat van V., mr. Matthias De Daele, wil geen commentaar geven.

sare, jtp