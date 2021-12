Romeo Lavia mag hopen op minuten in Champions League, Kevin De Bruyne start bij Man City: “Hij zal zich moeten bewijzen”

De Rode Duivel stond een poos aan de kant met een coronabesmetting maar maakte zijn rentree als invaller in de 1-3 overwinning op Watford zaterdag.

“Dat is normaal, personen die corona hebben gehad voelen zich leeg”, zei Guardiola. “Stap voor stap doet Kevin minuten op. Morgen zal hij starten en we zullen zien hoeveel minuten hij speelt.”

Maar Guardiola had ook een boodschap voor onze landgenoot. “Hij zal moeten vechten voor zijn plaats, zoals iedereen”, aldus de Catalaan, die Bernardo Silva zag schitteren in afwezigheid van De Bruyne. “Maar Kevin moet mij absoluut niets laten zien. Hij moet vooral weer zichzelf worden en doen wat hij moet doen. Zoals hij de voorbije zes jaar elke drie dagen heeft gedaan.”

© AP

Gabriel Jesus reist niet mee naar Duitsland, belofteninternational Romeo Lavia wel. Net als jeugdproducten Cole Palmer, James McAtee, Josh Wilson-Esbrand en CJ Egan-Riley.

“Het is geweldig om te zien hoe goed die gasten zijn”, aldus Guardiola. “We hebben vijf wissels, dus misschien kan ik ze morgen gebruiken. Ze zijn nog zo jong en hebben de toekomst voor hen. Het potentieel is er en het zijn fantastische voetballers. Als ze spelen, voorzie ik geen problemen.”

In groep A is City (12 ptn) met nog een speeldag voor de boeg al zeker van groepswinst, PSG (8) eindigt sowieso als tweede. Club Brugge telt net als Leipzig vier punten, maar de Duitsers staan derde wegens het betere onderlinge resultaat. De Belgische kampioen kan dus alleen naar de derde plaats wippen, die recht geeft op de tussenronde in de Europa League, als het op de slotspeeldag in PSG beter doet dan Leipzig.