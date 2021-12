Real Madrid doet het zonder Benzema en met Hazard tegen Inter

Real Madrid sluit de groepsfase van de Champions League af zonder Karim Benzema. De Franse spits, aanvoerder van de ‘Koninklijke’, viel zaterdag geblesseerd uit in de gewonnen competitiewedstrijd bij Real Sociedad (0-2). Benzema ontbreekt in de selectie van trainer Carlo Ancelotti voor het duel met Internazionale.

Eden Hazard zit wel bij de groep. De kapitein van de Rode Duivels is inmiddels al even helemaal hersteld van de maagproblemen die hem vorige maand drie wedstrijden kostten. In de voorbije twee competitiematchen (tegen Athletic en Sociedad) kwam hij niet van de bank.

Real en Inter zijn al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League. Inzet van de wedstrijd in stadion Santiago Bernabéu is de eerste plaats in groep D. Real Madrid leidt met 12 punten, Inter heeft 10 punten.

“We moeten het doen zonder de beste nummer 9 van de wereld”, zei middenvelder Casemiro. “Karim is een van de beste voetballers ter wereld. We gaan hem zeker missen. Maar we hebben Luka Jovic, die tegen Sociedad als invaller een doelpunt maakte en een assist gaf.” Real Madrid hoopt dat Benzema op tijd hersteld is voor de topper zondag in La Liga tegen stadgenoot Atlético.

Benzema is met twaalf doelpunten de topscorer in de Spaanse competitie. De Fransman tekende in vijf wedstrijden in de Champions League voor vijf goals.