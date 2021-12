Verenigde Staten kondigen diplomatieke boycot Winterspelen 2022 in Peking aan

De Verenigde Staten hebben een diplomatieke boycot van de Olympische en Paralympische Spelen 2022 in Peking aangekondigd. Dat uit protest tegen de schending van mensenrechten in de Xinjiang-regio. Dat heeft de woordvoerder van het Witte Huis, Jen Psaki, maandag aangekondigd.

Psaki zei dat de regering een “duidelijke boodschap” stuurt dat de schendingen van de mensenrechten in China betekenen dat er geen business as usual kan zijn. “De regering Biden zal geen diplomatieke of officiële vertegenwoordiging sturen naar de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2022 in Peking, gezien de voortdurende genocide en misdaden tegen de menselijkheid van de Volksrepubliek China in Xinjiang,” zei ze maandag.

Psaki voegde eraan toe dat Team USA de “volledige steun” van de regering heeft, maar dat de regering niet zal “bijdragen aan de fanfare van de wedstrijd”.

(sgg)