IN BEELD. Club Brugge test de grasmat in het Parc des Princes

Club Brugge gaat in de Champions League bij de sterren van Paris Saint-Germain op zoek naar een mirakel. Blauw-zwart telt net als Leipzig vier punten, maar de Duitsers staan derde wegens het betere onderlinge resultaat. De Belgische kampioen kan dus alleen naar de derde plaats wippen, die recht geeft op de tussenronde in de Europa League, als het dinsdag (18u45) op de slotspeeldag in PSG beter doet dan Leipzig. Maandag testten de troepen van Philippe Clement als eens de Franse grasmat.