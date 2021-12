KV Mechelen-doelman Gaëtan Coucke riskeert twee speeldagen schorsing

Coucke ontving zondag in de thuismatch tegen KRC Genk (1-1) een rode kaart na een tackle op de enkel van de doorgebroken Thorstvedt. De doelman van KV Mechelen kwam te laat en raakte het leer niet. Volgens het Bondsparket had Coucke zijn opponent serieus kunnen blesseren met de actie. “De studs worden op snelheid op de voet en/of enkel van de tegenstrever gezet”, klinkt het in de bondsactie.

Er werd aan Coucke een minnelijke schikking van drie schorsingsdagen, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro voorgesteld. KV Mechelen zou de keeper daardoor moeten missen tegen Union en AA Gent en besliste het voorstel niet te aanvaarden. Dinsdag mogen club en speler zich verantwoorden voor het Disciplinair Comité, dat in de loop van de namiddag de strafmaat vastlegt.