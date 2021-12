Beerschotfan Jorn V. (27), de man met een bivakmuts die een vuurpijl in het bezoekersvak gooide, is maandag aangehouden door de onderzoeksrechter. Het parket tilt zwaar aan de feiten, vooral omdat V. in 2017 al eens veroordeeld werd tot een werkstraf na slagen en verwondingen aan een Antwerp-fan.