Vrouw (44) zwaargewond en dressuurpaard overleden na ernstig incident met prikkeldraad: “Verbied het”

Kathleen Nuyts met haar koffievos Glowy. Het paard moest worden afgemaakt nadat het in prikkeldraad verstrikt raakte, de amazone ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. — © rr

Grobbendonk

Op een landweg in het grensgebied Grobbendonk/Vorselaar/Pulle raakte een amazone zaterdag tijdens een buitenrit ernstig gewond nadat haar paard in een prikkeldraad van een koeienwei verstrikt was geraakt. Het paard zelf moest worden afgemaakt. Naar aanleiding van het incident richtte een andere amazone – die ook al eens gewond was geraakt door prikkeldraad – een petitie op voor het verbod van prikkeldraad.