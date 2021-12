“Net als in de thuiswedstrijd kan Club Brugge profiteren van de lankmoedigheid van PSG”

Mogen we beginnen met een cliché zo groot als Parijs zelf? In voetbal is alles mogelijk. Club Brugge kan dus nog derde worden in zijn groep van de Champions League. Soms dienen clichés om dat kleine beetje hoop levend te houden.

De 0-5 tegen RB Leipzig twee weken geleden was tot hiertoe de enige ontgoocheling in dit seizoen van de Champions League. De score, zeker. Maar ook de manier waarop Club Brugge en zijn trainer niet thuis gaven op het moment dat het moest gebeuren. De nederlagen tegen Manchester City waren ingecalculeerd. Soms volstaan zelfs clichés niet.

© REUTERS

De opdracht is aartsmoeilijk. Club Brugge moet uit bij Lionel Messi en co. beter doen dan Leipzig in eigen huis tegen Manchester City. Net als in de thuiswedstrijd kan Club profiteren van de lankmoedigheid van PSG, dat overigens al zeker is van de tweede plaats. De kans dat het verbrokkelde team, met al die verschillende bvba’tjes die vooral hun eigen belangen dienen, het laat varen, is groter dan dat Man City er met de pet naar gooit. PSG-trainer Mauricio Pochettino heeft zijn spelers veel minder in de hand dan Pep Guardiola. Zelfs van reservespelers en met de groepswinst al op zak, eist de Catalaan perfectie.

“Een kwalificatie zou geen derde stunt zijn, ook geen klein mirakel maar een groot mirakel”, zegt Philippe Clement. “Vergeet niet dat iedereen ons in deze Groep des Doods een nul op achttien voorspelde. Nu doen we op de laatste speeldag nog mee. Dat is gewoonweg fantastisch. Eigenlijk kan deze campagne niet meer kapot.”

Wijzigingen

De coach kondigde wel wat wijzigingen aan. “Enkele spelers worden gespaard, anderen maken de 90 minuten niet rond en nog anderen kunnen slechts invallen.” Het is evenwel heel onwaarschijnlijk dat Clement weer aan het wijzigen slaat zoals tegen Leipzig. Sneu voor aanvoerder Ruud Vormer: in de basis is er wellicht weer geen plaats voor hem. De Nederlander moet hopen op een invalbeurt.

Mirakel of niet, naïef of niet: Club Brugge moet in het Parc des Princes gewoon het veld op met het doel die wedstrijd te winnen. Dat betekent niet roekeloos aanvallen, wel proberen een mogelijk lamentabele mentaliteit van het ensemble PSG-vedetten uit te buiten. Het is met vier punten inderdaad al beter geweest dan verwacht. Mirakel of niet, cliché of niet: mooi wordt het pas echt als die derde plaats toch wordt gehaald.