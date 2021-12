De verwachte opstellingen voor PSG-Club Brugge: opnieuw geen basisplaats voor Vormer, nieuwe kans voor Van der Brempt?

LEES OOK (+).“Net als in de thuiswedstrijd kan Club Brugge profiteren van de lankmoedigheid van PSG”

Clement kiest vermoedelijk voor het duo Rits-Balanta op het middenveld, waardoor de Nederlandse publiekslieveling opnieuw vanop de bank zal moeten toekijken. Opvallend is dat op rechts Van der Brempt opnieuw het vertrouwen lijkt te krijgen. Tegen Leipzig zakte de jongeling mee door het ijs, tegen Genk pakte hij nog een domme rode kaart. Tegen het sterrenensemble van PSG krijgt hij een nieuwe kans. Vooraan rekent Clement op de herboren Lang en De Ketelaere, terwijl Mechele Nsoki naar de bank verdringt tegen zijn ex-club.

Lang en Balanta moeten wel opletten, want allebei staan ze op één gele kaart van een schorsing. Dwingt Club toch nog een ticket voor de Europa League af, dan missen die twee een eventuele volgende wedstrijd als ze geel pakken in de Parijs. De scheidsrechter die hen in de gaten moet houden, is Jesús Gil Manzano (Spanje). De ervaren ref floot al elf matchen in de Champions League. Club Brugge kwam hem één keer tegen: in 2017 floot Manzano de kwalificatiematch in de Europa League in Athene (3-0).

Bij PSG ontbreken met onder meer Neymar, Kimpembe en Ramos enkele grote namen, maar Pochettino kan nog steeds een sterrenelftal tussen de lijnen brengen. Centraal achterin komt Kehrer in de ploeg, vooraan moet Di Maria voor gevaar zorgen. Ook Marco Verratti geraakte tijdig fit.

Verwachte XI PSG:

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Mendes - Verratti, Gueye, Wijnaldum - Messi, Mbappe, Di Maria

Verwachte XI Club Brugge:

Mignolet - Mata, Hendry, Mechele - Van der Brempt, Balanta, Vanaken, Rits, Sobol - Lang, De Ketelaere

