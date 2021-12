Voor de neus van Anderlecht weggeplukt, maar verguisd na dramatische strafschop: hoe zou het nog zijn met... Mbaye Diagne?

Mbaye ‘Mario’ Diagne, kent u hem nog? Dat is de man die Club Brugge bij de vorige passage in Parijs tegen PSG van een stunt hield.

Met nog 15 minuten te spelen en 1-0 op het scorebord kreeg Club een strafschop, nota bene na een fout op Diagne. De Senegalees grabbelde de bal uit de handen van vaste strafschopnemer Hans Vanaken, die niet goed besefte wat er gebeurde. Diagne wilde de man van de match worden, onder meer omdat zijn moeder die dag verjaarde. Hij trapte wellicht de slechtste strafschop uit de geschiedenis van de Champions League en verbrodde een stunt voor Club Brugge.

Diagne speelde daarna geen minuut meer voor de landskampioen. Hij werd voor drie miljoen euro met een jas over het hoofd in het station Brussel-Zuid voor de neus van Anderlecht gehuurd, maar dat bleek onder meer door zijn vedettegedrag een compleet foute investering. Hij gaf zijn fout schoorvoetend toe maar liet geen gelegenheid onbenut om trainer Philippe Clement te hekelen. Zo plakte hij zijn gezicht over dat van Clement op de foto van de kampioenenviering.

© AP

Het hobbelig parkoers van de inmiddels 30-jarige onhandelbare spits hotst en knotst verder. In de zomer van 2020 keerde hij terug naar zijn moederclub Galatasaray, waar hij in vijftien wedstrijden negen keer scoorde. Daaronder vier strafschoppen ... Die jongen kan wel degelijk iets en hij kwam in het vizier van toen nog Premier League-club West Bromwich Albion, dat wanhopig op zoek was naar een spits om degradatie te ontlopen. Wat niet lukte. WBA zakte. Met slechts drie goals - géén strafschop - in veertien wedstrijden werd Diagne terug naar Galatasaray gestuurd. Zijn contract loopt er tot 2023. Als hij het volhoudt tenminste.

In Turkije kreeg hij al meteen een boete nadat hij begin dit seizoen bijna twee weken te laat op training verscheen en zo een deel van de voorbereiding miste. Hij botste ook al met trainer Fatih Terim toen hij Halil Dervişoğlu, zijn concurrent in de spits, ‘een zoon van de trainer’ noemde. Dat was omdat hij twee wedstrijden op de bank had moeten zitten en zich naar eigen zeggen vernederd voelde. Diagne werd even uit de selectie gezet. Alles lijkt intussen weer bijgelegd want hij staat er, in tegenstelling tot in Brugge, toch weer regelmatig in de basis. Acht keer op de 24 wedstrijden tot hiertoe, maar met 12 invalbeurten lijkt hij toch vooral een supersub die vooral scoort als hij invalt.

Dat was bij Club Brugge ook zo, zelfs op die bewuste 7 november in het Parc des Princes. Hij speelde goed. Tot die strafschop die zijn einde in blauw-zwart betekende. (lvdw)