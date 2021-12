“Na de dood van ons zusje durfde onze vader nooit meer een band opbouwen met zijn andere kinderen.” Televisiepresentator Mathias Coppens (43) is vanavond in het Eén-programma Het huis van Eric Goens erg openhartig over zijn moeilijke band met zijn vader. “Mensen gaan zichzelf indekken tegen iemand graag zien”, aldus rouwexperts.