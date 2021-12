Nu al grof wild: Marseille (en andere topclubs) tonen interesse voor Anderlecht-revelatie Sergio Gomez

De prestaties van Sergio Gomez bij Anderlecht blijven ook in het buitenland niet onopgemerkt. De Spanjaard was dit seizoen al goed voor vijf doelpunten en zeven assists, en dat als linksachter. Gomez is bovendien nog maar 21. Olympique Marseille heeft hem op de shortlist gezet in de dringende zoektocht naar een linksachter.