Minstens 22 doden en nog 27 vermisten na vulkaanuitbarsting op Java

Op het Indonesische eiland Java is de slachtofferbalans na de uitbarsting van de vulkaan Semeru verder gestegen. Volgens het nationale rampenagentschap kwamen al zeker 22 mensen om het leven en worden er nog altijd 27 personen vermist.

De meeste dodelijke slachtoffers stierven nadat ze tijdens de uitbarsting zaterdag getroffen werden door verschroeiend heet vulkanisch puin. Velen van hen raakten onherkenbaar verbrand, verklaart het rampenagentschap dinsdag. Tot hiertoe konden slechts 13 slachtoffers al worden geïdentificeerd. Er liepen ook zeker 68 mensen brandwonden op, verklaarden de autoriteiten eerder al. Bijna 2.000 inwoners zijn dakloos geworden. Ze worden tijdelijk opgevangen in moskeeën en overheidsgebouwen.

De bijna 3.700 meter hoge vulkaan is de hoogste berg van Java en ligt in het Bromo-Tengger-Semeru Nationaal Park. Sinds december vorig jaar is de vulkaan al verschillende keren uitgebarsten.

Indonesië ligt in de zogenaamde ‘Ring van Vuur’, de geologisch meest actieve zone op aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen, en telt ongeveer 128 actieve vulkanen.

