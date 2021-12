Parket gaat er nu openlijk van uit: overheid is vorig jaar opgelicht bij aankoop mondmaskers

Het Brusselse gerecht gaat er openlijk van uit dat de federale overheid vorig jaar is opgelicht bij de aankoop van miljoenen mondmaskers die ze gratis verdeelde. Het Brussels parket, dat eerder nog hooguit sprak over ‘mogelijke feiten’ van oplichting, bevestigt officieel dat vier mensen in verdenking zijn gesteld in het onderzoek naar de 15 miljoen mondmaskers die Defensie bestelde bij de Luxemburgse firma Avrox voor een bedrag van 32 miljoen euro, schrijft De Tijd dinsdag.

“In dit stadium van het gerechtelijk onderzoek kan ik bevestigen dat vier personen in verdenking gesteld werden voor feiten van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen”, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant. Daarmee bevestigt ze dat de onderzoeksrechter ervan uitgaat dat wel degelijk oplichting in het spel was. In het belang van het onderzoek geeft het parket geen verdere commentaar.

De deal dateert van begin vorig jaar na het begin van de corona­crisis, toen de regering-­Wilmès alle Belgen een gratis mondmasker wilde geven.