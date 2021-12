Verplegend personeel kinderziekenhuis Koningin Fabiola legt werk neer: “We zijn moe, kapot”

De arbeidsomstandigheden zijn al jaren moeilijk, klinkt het bij het personeel. “Maar de coronacrisis heeft de situatie nu onhoudbaar gemaakt”. Volgens verpleegkundige Audrey Van Caster ondervinden de patiënten steeds meer de gevolgen van dat personeelstekort. “Als we de shift beginnen, weten we nooit hoe het gaat zijn en met hoeveel we gaan zijn. Met twee of drie? Voor een spoedafdeling is dat te weinig. Het wordt gevaarlijk. Onze patiënten gaan de nadelen van te weinig personeel voelen.”

Om die reden legt het verpleegkundig personeel vandaag het werk neer, al blijft er wel een minimumbezetting voorzien. “We zijn moe, kapot”, klinkt het. In een e-mail kreeg de directeur te lezen dat een groot deel van het personeel niet komt werken. Morgen gaan ze wel opnieuw aan de slag.