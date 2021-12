Problemen bij Telenet: hinder bij applicaties door werken in hoofdkantoor

“Het klopt dat we bij een aantal applicaties hinder ondervinden”, bevestigt woordvoerder Isabelle Geeraerts. “Dat heeft te maken met werken die worden uitgevoerd in het hoofdkantoor in Mechelen. Daarbij zijn technische problemen ontstaan. Er is dus geen impact van buitenaf.”

Klanten van Telenet klagen op Twitter over een slechte internetverbinding. “Heel vervelend bij thuis werken", klinkt het onder meer. Maar volgens Geeraerts zouden gebruikers probleemloos moeten kunnen surfen. “Er zijn geen algemene netwerkproblemen qua internet”, zegt ze. “Het probleem ligt wel degelijk bij de applicaties zoals Mijn Telenet, de tv-app, de Yelo app en de webmail. Niet bij het gewoon surfen op het internet.”

Hoelang de hinder nog zal aanhouden, is onduidelijk. “De oorzaak is gekend en men probeert zo snel als mogelijk het probleem te herstellen”, klinkt het.

Ook problemen bij Itsme

Ook de identificatieapp Itsme kampt dinsdagochtend met technische problemen. Sommige gebruikers hebben problemen om bepaalde acties uit te voeren, zegt Sylvie Vandevelde, woordvoerder van Belgian Mobile ID, het consortium van banken en mobiele operatoren achter de app. “Sommige acties verlopen goed, maar nog niet allemaal”, aldus Vandevelde. “Het kan dat sommige logins volledig goed verlopen, terwijl andere blokkeren.”

De teams van Belgian Mobile ID zijn aan het werk om het probleem op te lossen, aldus de woordvoerster om iets na 10.00 uur.