Eenzaam baby-everzwijntje op wandel door Limburgse gemeente

Verschillende bewoners van Termolen in Zonhoven zagen maandagmiddag een klein everzwijntje door hun tuin waggelen. Het diertje was kennelijk zijn groep kwijtgeraakt en snuffelde doelloos alleen rond.

Het everzwijntje doorzocht enkele tuinen op zoek naar voedsel en waggelde van oprit tot oprit. Telkens als hij oog in oog stond met een bewoner, bleef hij even verbaasd kijken, om dan weer snel naar een volgende tuin te rennen. Uiteindelijk kon het diertje ontkomen in de richting van de Kapelbergweg en vervolgens richting natuurgebied de Teut. Everzwijnen zijn normaal kuddedieren die erg mensenschuw zijn. Meestal laten ze zich alleen ’s ochtends en ’s avonds zien en niet op het middaguur. Dit jeugdig exemplaar had duidelijk wat meer avonturiersbloed.

toro