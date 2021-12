Wie coronapas downloadde, heeft mogelijk ‘My e-box’ geactiveerd en loopt risico om rekeningen niet meer te krijgen zoals vroeger

Heb je het voorbije jaar je coronacertificaat gedownload? Of heb je een kijkje genomen in ‘My e-box’, het digitale communicatiekanaal van de overheid? Pas dan op. Door het activeren van die mailbox ging je ermee akkoord dat de aangesloten overheidsdiensten voortaan alleen nog maar digitaal met jou communiceren en niet meer via papier. Wie niet meer naar ‘My e-box’keek, weet misschien niet dat hij nog boetes heeft openstaan of zijn onroerende voorheffing nog niet betaalde.