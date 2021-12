Beelden opgedoken van wolf ‘Klaas(je)’ in Kalmthout: “Vermoedelijk de wolf die schapen doodbeet”

Er zijn beelden opgedoken van een wolf in het grensgebied tussen Kalmthout en het Nederlandse Huijbergen. Volgens Welkom Wolf gaat het over de wolf die in de nacht van zondag op maandag enkele schapen doodbeet in Essen. De organisatie geeft het dier nu een naam: Klaas(je).

Dinsdagochtend verscheen een filmpje van de wolf op sociale media. “Geen enkel filmpje of foto die circuleert, is zo duidelijk dat je met zekerheid kan zeggen: dit is een wolf”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Maar alle kenmerken zijn er. Het valt gewoon niet langer te ontkennen dat er een wolf actief is in de streek. Het is heel waarschijnlijk dat dit de wolf is die de schapen in de buurt van Essen heeft doodgebeten. Over een doodgebeten kalf in Berendrecht is er geen duidelijkheid. Pas binnen enkele maanden, na DNA-analyses, zal duidelijk worden of dat het werk was van een wolf.

LEES OOK. Essen in de ban van mogelijke wolf: vier schapen doodgebeten

Klaas of Klaasje

Welkom Wolf heeft het dier een naam gegeven. “We weten nog niet of het een mannetje of vrouwtje is, maar we hebben besloten dat ie de naam Klaas of Klaasje zal krijgen. De vorige wolven werden altijd vernoemd naar het moment waarop ze in ons land aankwamen. August was er in augustus, Noëlla rond kerst. Dus is het alleen maar logisch dat we de wolf die met Sinterklaas aankwam Klaas noemen.”

Derde wolf?

Voor Loos was de komst van Klaas(je) geen verrassing. “We wisten al weken dat deze wolf eraan kwam. We hebben hem gevolgd tijdens zijn doortocht door Nederland. Drie weken geleden zei ik al dat ie in Kalmthout zou terechtkomen. Ik zou wolvenfluisteraar moeten worden (lacht). Op basis van het gedrag van voorgaande wolven kan je dat een beetje voorspellen. Dit voorjaar is er al een wolf van Nederland naar Kalmthout gelopen. De grote rivieren en kanalen zorgen ervoor dat wolven min of meer dezelfde route volgen, ook al weten ze niet van hun voorgangers.”

Loos doet er nog een voorspelling bovenop. “Er is ondertussen een derde wolf actief in Nederland, in de Betuwe. Wolven die daar zitten, zijn doorgaans geneigd om naar ons te komen. Klaas hoeft dus niet per se de laatste te zijn voor dit jaar.”

De gemeente Essen waarschuwt haar inwoners ondertussen voor de rondzwervende wolf. De gemeente vraagt om rustig te blijven als je de wolf ziet en adviseert veehouders om hun dieren binnen te houden of te beschermen met schrikdraad rond het terrein.

Het Essense gemeentebestuur wijst erop dat de kans klein is dat zijn inwoners met de wolf zullen worden geconfronteerd. Wolven zijn immers vooral ‘s nachts actief en het zijn schuwe dieren die contact met mensen vermijden. “Als je toch een wolf ziet, blijf je best rustig”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Het dier zal waarschijnlijk snel weglopen. Als de wolf toch niet wegloopt, kan je hem wegjagen door jezelf groot en dreigend te maken, door te roepen, in je handen te klappen en grote bewegingen te maken met je armen.”

Als je met je hond op wandel bent, hou je die volgens het gemeentebestuur best goed aan de leiband. Veehouders kunnen de komende dagen dan weer best hun dieren ‘s avonds en ‘s nachts op stal houden of voor schrikdraad zorgen.

Wie toch schade zou ondervinden door de wolf, kan naar de dienst Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos bellen op 03 224 62 48. Een deskundige komt dan langs om de schade vast te stellen en de oorzaak te onderzoeken. Als het effectief om een wolvenaanval gaat, heb je recht op een schadevergoeding.