In 2003 zat Club Brugge in dezelfde situatie en werd het genekt door AC Milan

Club Brugge moet vanavond winnen en hopen dat RB Leipzig dat niet doet tegen Manchester City. Het doet denken aan het seizoen 2003-04 toen blauw-zwart in dezelfde situatie zat. Alleen werkte AC Milan, in de rol van Man City vanavond, niet mee. Met een razende voorzitter Michel D’Hooghe tot gevolg.

Het was ook in de Champions League, net als nu na vijf speeldagen. Club Brugge telde vijf punten, Celta de Vigo had er zes. Het ging om overwintering in de Champions League, wat op dat moment alleen nog maar Anderlecht in 2000-01 was gelukt.

Anders dan nu mocht Club Brugge het thuis tegen Ajax opnemen, terwijl de Spanjaarden op bezoek moesten bij groepswinnaar AC Milan. Gecoacht door Trond Sollied en met onder meer Olivier De Cock, Gert Verheyen, Sandy Martens, Timmy Simons en huidig trainer Philippe Clement in de ploeg deed blauw-zwart zijn werk en won met goals van Bengt Saeternes en Rune Lange met 2-1 van Ajax. Wesley Sonck scoorde overigens voor de Amsterdammers waar - hou u vast - Zlatan Ibrahimovic, Jari Litmanen, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Maxwell, Nigel de Jong en ook de Belgen Tom Soetaers en Jelle Van Damme meededen.

Werk gedaan dus en was het afwachten wat er in Milaan gebeurde. Wel, AC Milan met nochtans Kaka, Seedorf, Rui Costa, Redondo,... liet het schieten en verloor van Celta de Vigo met 1-2. Het leverde veel frustratie op bij Club Brugge, beschreven door toenmalig sportleider Marc Degryse in zijn boek ‘30 jaar topvoetbal’. Degryse getuigde hoe toenmalig Club-voorzitter Michel D’Hooghe naar toenmalig Milan-baas Adriano Galliani belde en hem de huid vol schold omdat zijn club zijn werk niet had gedaan en tegen Vigo had gewonnen. Galliani was een belangrijk man maar D’Hooghe was op dat moment een hoge pief in het internationale voetbal met plaatsjes in het Uitvoerend Comité van UEFA en FIFA.

Te laat. In plaats van in de tweede ronde van de Champions League kwam Club Brugge in de UEFA Cup terecht waar het in de 1/8ste finale werd uitgeschakeld door Bordeaux.

