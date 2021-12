Voor die coëfficiënt! Laatste kans voor Belgische teams om punten te sprokkelen in Europese groepsfase

Landskampioen Club Brugge bijt vanavond (18u45) op de zesde speeldag in groep A van de Champions League op bezoek bij Paris Saint-Germain de spits af voor de vier nog resterende Belgische teams in de groepsfase van de Europese bekercompetities. Daarin moeten er nog heel wat punten gesprokkeld worden als ons land zijn rechtstreeks geplaatste deelnemer voor het kampioenenbal niet wil verliezen.

Geen evidentie, want Club heeft een mirakel nodig om nog Europees te overwinteren, Antwerp is reeds uitgeschakeld en voor Racing Genk hangt het gezien de prestaties van de voorbije weken aan een zijden draadje. Enkel AA Gent is in de Conference League, het derde Europese niveau, reeds zeker van een stek in de achtste finales.

Voor Club Brugge is na de blamage van twee weken geleden tegen RB Leipzig een derde plaats en een stek in de tussenronde van de Europa League het hoogst haalbare. Een lastige opdracht, want om dat te bewerkstelligen moet blauw-zwart in Parijs beter doen dan Leipzig in eigen huis tegen City. De Europese uitschakeling loert om de hoek.

Ook voor Racing Genk is een plek in die EL-tussenronde het hoogst haalbare, maar dan als potentiële nummer twee uit de groepsfase van de Europa League. De Genkies moeten dan enkele dagen na het ontslag van John van den Brom in eigen huis winnen van Rapid Wenen en tegelijkertijd hopen op een nederlaag van Dinamo Zagreb bij West Ham. Een derde plaats in de groep zou verwijzing naar de barrages van de Conference League, maar dus wel Europese overwintering betekenen.

Voor Antwerp (tegen Olympiakos) en AA Gent (tegen Flora Tallinn) heeft de slotspeeldag geen sportieve belangen meer, maar zeges leveren dus wel punten op voor de Europese ranking. Een zege in de groepsfase levert twee punten op, een draw eentje (gedeeld door vijf, het aantal deelnemers). In de Europa League en Conference League zijn er bonuspunten voor de top twee van elke groep, kwalificatie voor de achtste finales levert in de EL opnieuw een bonuspunt op. In de Conference League zijn er in de knock-outfase pas bonuspunten te verdienen vanaf de halve finales.

Vijf voor twaalf

Na enkele bijzonder magere jaren op het Europese toneel, is het vijf voor twaalf voor de Belgische clubs om punten te scoren, als we onze rechtstreeks geplaatste deelnemer aan de groepsfase van de Champions League niet willen verliezen. Voor volgend seizoen stelt er zich nog geen probleem. Voor de verdeling van de Europese plaatsen wordt dan de UEFA-landenranking van 2021 gebruikt en daarin zijn we van de achtste naar de negende plaats gezakt, met slechts een coëfficiënt van 6.000 vorig seizoen, maar dat bleef zonder gevolgen.

Intussen is ons land wel naar de dertiende plaats gezakt: zo zijn Schotland, Oostenrijk, Oekraïne en Servië België voorbijgegaan. Een toptienplaats aan het einde van het seizoen is van levensbelang, aangezien die landen een rechtstreekse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League mogen afleveren. Een elfde plaats is voldoende als de CL-winnaar zich ook via de eigen competitie plaatst voor het kampioenenbal en dat is nagenoeg altijd het geval.

Het grootste probleem stelt zich voor de start van het seizoen 2023-2024, waarvoor de landenranking van 2022 gebruikt wordt. In die vijfjarige coëfficiënt valt het uitzonderlijke seizoen 2016-2017 dan weg, toen er vijf Belgische clubs in de Europese groepsfases zaten, drie Belgische clubs (Anderlecht, AA Gent en Racing Genk) in de achtste finales van de Europa League, en na een onderonsje tussen Genk en Gent nog twee teams (Genk en Anderlecht) in de kwartfinales.

Dit seizoen staat de coëfficiënt van ons land voorlopig op 5.800 en zijn we 1.600 punten verwijderd van nummer elf Oekraïne. Voordeel is wel dat België nog vier teams in competitie heeft, terwijl Servië (2), Oekraïne (3), Schotland (2) en Rusland (3), de landen vlak boven ons op de ranking, het met minder vertegenwoordigers moeten doen.

Voor het seizoen 2024-2025 valt in de landenranking van 2023 het desastreuze seizoen 2017-2018 weg, waardoor ons land automatisch weer enkele plaatsen stijgt op de ranking. Vanaf 2024 worden er wel drastische hervormingen doorgevoerd in het Europese clubvoetbal met onder meer een hertekende Champions League.